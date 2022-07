Velázquez | ancora un mese per visitare il gioiello alla Carrara

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 luglio 2022) Bergamo. Inun programma ricco di iniziative dedicate allo straordinario prestito dell’opera didal Prado di Madrid: visite guidate, laboratori, spettacoli, per permettere al pubblico di fruire al meglio la bellezza di questo capolavoro, in città fino al 28 agosto.unper poter ammirare da vicino il Ritratto di Maria Anna d’Austria di Diego, in prestito dal Museo del Prado di Madrid. Un’opera tanto affascinante quanto monumentale, a cui viene dedicato uno spazio appositamente progettato e, insieme, un accostamento virtuoso con Ritratto di un giovane fanciullo, opera della collezione, oltre a un approfondimento sulla moda e le usanze del tempo graziecollaborazione con Fondazione Arte della Seta Lisio. Fino al 28 agosto un programma di ...