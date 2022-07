Vela Junior | dal 2 al 7 agosto gli azzurri al Mondiale di Como

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 30 luglio 2022) E’ l’Alto Lario ad ospitare da martedì 2 a domenica 7il Campionatodelle classi veliche olimpiche Nacra 17, 49er e 49er FX. L’evento, organizzato dal consorzio Multilario, con circoli Aval Cdv di Gravedona ed Uniti e Marvèglia di Dongo, vede la collaborazione della Regione Lombardia e della Provincia di. Già in questi giorni i 144 equipaggi hanno invaso il lago diper allenarsi e preparare le imbarcazioni in attesa dell’inizio ufficiale di martedì, quando si terrà la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente federale Francesco Ettorre, del sottosegretario allo sport e ai grandi eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi e del Presidente di CONI Lombardia e Marco Riva. (clicca per ingrandire) Nella classe olimpica Nacra 17, con la quale Ruggero Tita e Caterina ...