Valeria Marini | parla il compagno Eddy Siniscalchi | “Non cerco popolarità In passato le donne si sono avvicinate a me per fare la bella vita”

Da zero a cento in pochi mesi. Negli ultimi tempi, Eddy Siniscalchi si è visto puntare in faccia i riflettori del gossip nostrano. Attuale compagno della showgirl Valeria Marini, ha 36 anni – 19 in meno di lei – e si definisce 'imprenditore e broker'. Ma chi è davvero? Immortalato accanto ad alcune delle donne più belle della televisione, è stato il protetto di Lele Mora. Lo chiama 'zio' e lo ha frequentato negli anni in cui il manager era la punta di diamante del piccolo schermo. Tra relazioni amorose, amicizie e impegni lavorativi, Siniscalchi si è raccontato in un'intervista a FanPage, specificando la purezza dei suoi sentimenti nei confronti dell'attrice: "A me non interessano giornali, copertine, non cerco la popolarità."

