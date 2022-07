Vaiolo delle scimmie, primo morto europeo. Negli Usa San Francisco e New York dichiarano l’emergenza (Di sabato 30 luglio 2022) In Spagna si è registrato il primo caso di morte per Vaiolo delle scimmie. Si tratta anche della prima vittima europea. La notizia è stata resa nota del ministero della Salute, che ha fatto anche il punto sulla diffusione del virus nel Paese. Ma l’allarme intorno alla malattia, dichiarata una settimana fa circa «emergenza sanitaria globale» da parte dell’Oms, sale anche nel resto del mondo occidentale: Negli Usa, San Francisco e lo Stato di New York hanno dichiarato l’emergenza di salute pubblica. In Spagna 4.298 casi, 20 ricoveri, un morto La Spagna, insieme alla notizia del paziente deceduto, rispetto al quale non sono emersi dettagli, ha fatto sapere che al momento vi sono 4.298 casi di persone infettate nel Paese. Su 3.750 ammalati ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) In Spagna si è registrato ilcaso di morte per. Si tratta anche della prima vittima europea. La notizia è stata resa nota del ministero della Salute, che ha fatto anche il punto sulla diffusione del virus nel Paese. Ma l’allarme intorno alla malattia, dichiarata una settimana fa circa «emergenza sanitaria globale» da parte dell’Oms, sale anche nel resto del mondo occidentale:Usa, Sane lo Stato di Newhanno dichiaratodi salute pubblica. In Spagna 4.298 casi, 20 ricoveri, unLa Spagna, insieme alla notizia del paziente deceduto, rispetto al quale non sono emersi dettagli, ha fatto sapere che al momento vi sono 4.298 casi di persone infettate nel Paese. Su 3.750 ammalati ...

