Vaiolo delle scimmie | prima vittima in Europa | uno spagnolo morto di encefalite

In Spagna finora sono stati segnalati 4.298 casi confermati discimmie. Dei 3.750 infetti su cui sono disponibili informazioni, solo 120 persone sono state ricoverate in ospedale. Da ...Il ministero della Salute spagnolo ha annunciato la morte di una persona affetta dascimmie: si tratta della prima morte registrata in Europa di un paziente infetto da questa malattia. In Spagna, uno dei Paesi con il maggior numero di casi al mondo , "4.298 persone sono ...Primo decesso legato al vaiolo delle scimmie anche in Europa con la morte di una persona in Spagna. Intanto scatta l'emergenza anche in Usa, a San Francisco e nella regione di New York.Il cittadino spagnolo morto di vaiolo scimmie, il primo europeo a perire per la malattia, è stato stroncato da un’encefalite associata all’infezione.