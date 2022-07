Vaiolo delle scimmie | prima vittima europea stroncata da encefalite

(Di sabato 30 luglio 2022) Il cittadino spagnolo morto di, il primo europeo a perire per la malattia, e’ stato stroncato da un’associata all’infezione. E’ quanto apprende Efe. La, aggiunge l’agenzia stampa spagnola, era residente nella regione di Valencia. In Spagna finora sono stati segnalati 4.298 casi confermati di. Dei 3.750 infetti su cui sono disponibili informazioni, solo 120 persone sono state ricoverate in ospedale. Da sottolineare come la malattia colpisca i maschi in modo sproporzionato: in Spagna sono solo 64 le donne che sono risultate positive al, riporta El Mundo. Il tasso di letalita’ del morbo si conferma quindi molto basso: il ...

1' DI LETTURA Il ministero spagnolo della Sanità ha confermato il primo morto in Spagna per ilscimmie. Ad oggi in Spagna sono stati notificati 4.298 casi confermati. Dei 3.750 contagiati su cui si hanno informazioni 120 sono stati ricoverati in ospedale (il 3,2%) e uno è morto, ...Venerdì sono state annunciate le prime morti legate al virus delscimmie avvenute al di fuori dell'Africa, il continente di cui è originario: sono avvenute in Brasile e in Spagna. La persona morta in Brasile era un uomo di 41 anni che, ha detto il ...“Abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa sul vaiolo delle scimmie. E’ urgente per esempio una campagna per il sesso sicuro” ha affermato Matteo Bassetti all’Adnkronos Salute in relazione alla crescita ...Il cittadino spagnolo morto di Vaiolo delle scimmie, il primo europeo a perire per la malattia, e’ stato stroncato da un’encefalite associata all’infezione. E’ quanto apprende Efe. La vittima, aggiung ...