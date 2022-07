Usa, Joe Biden di nuovo positivo al Covid: non ha sintomi (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente americano non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato. «Mi isolo per la sicurezza di chi mi circonda» Leggi su corriere (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente americano non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato. «Mi isolo per la sicurezza di chi mi circonda»

Luxgraph : Usa, Joe Biden di nuovo positivo al Covid: non ha sintomi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - ONotknow : Usa, Joe Biden di nuovo positivo al Covid: non ha sintomi ... A proposito di efficacia dei v....ni - carseri : RT @giorgiocus: Pelosi sta volando sopra il Pacifico. Non è chiaro se farà tappa a #Taiwan. Su @limesonline ho scritto delle possibili cons… - MaurizioAsprino : RT @DibaoLimes: Il possibile viaggio di Pelosi a Taiwan guasta i piani di Xi e palesa la tempesta americana - bgmole : RT @giorgiocus: Pelosi sta volando sopra il Pacifico. Non è chiaro se farà tappa a #Taiwan. Su @limesonline ho scritto delle possibili cons… -