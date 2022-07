Usa | il presidente Joe Biden è di nuovo positivo al Covid Al momento è asintomatico

(Di sabato 30 luglio 2022) La Casa Bianca ha comunicato che ildegli Stati Uniti Joeè dial Coronavirus. Il primo testera stato registrato il 21 luglio. Allora la sua cartella medica riportava sintomi lievi, come aveva spiegato il medico Kevin O’Connor: «Ilsta sperimentando soprattutto rinorrea e affaticamento con una saltuaria tosse secca che è iniziata ieri sera».era stato curato con il farmaco antivirale Paxlovid. Il 27 luglio era arrivato ilannuncio:era tornato negativo, tanto che si era anche presentato al pubblico al Rose Garden della Casa Bianca: «Sono risultato negativo aldopo cinque giorni di isolamento. Per fortuna i miei sintomi sono stati lievi e ora ...

Solo tre giorni fa, era stato dichiarato negativo al Covid-19. Il presidente degli Stati Uniti Biden è nuovamente positivo. Ad appena tre giorni di distanza, il presidente degli Stati Uniti è risultato ancora una volta positivo al Covid-19. Stando a quanto fanno sapere ... Quest'oggi, invece, il presidente si è sottoposto nuovamente al test che ha dato esito positivo. Pertanto, come annunciato dal medico della Casa Bianca, Joe Biden è costretto a un nuovo isolamento.