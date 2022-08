Usa - Cina, sale la tensione per possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan (Di sabato 30 luglio 2022) Si è ulteriormente alzata nelle ultime ore la tensione tra Cina e Stati Uniti per la possibilità, né confermata né smentita, che la presidente della Camera americana Nancy Pelosi possa fare tappa a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 30 luglio 2022) Si è ulteriormente alzata nelle ultime ore latrae Stati Uniti per la possibilità, né confermata né smentita, che la presidente della Camera americanapossa fare tappa a ...

LaVeritaWeb : Federica Mogherini ha strizzato l’occhio all’Iran e ai castristi, Lia Quartapelle a Pechino. Gli alleati a 5 stelle… - ElonMusk4ever : @GiorgettiRudi @valeangelsback Il virus è stato creato in laboratorio ne sono straconvinto. Usa e Cina. - dievve : #Geopolitica #Cina #JoeBiden #Taiwan #USA Washington non smentisce la visita a Taiwan: cresce la tensione tra USA…… - sanadelin : RT @LucianoBonazzi: #NoNato #NoUE Nuovi fronti di escalation imperialista: In Cina sono in atto nuove provocazioni USA col pretesto di Taiw… - razorblack66 : RT @paradoxMKD: La NATO ha occupato il Kosovo nel 1999, dopo una guerra di 78 giorni contro l'allora Jugoslavia. Il Kosovo ha dichiarato l'… -