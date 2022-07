Usa, alluvioni in Kentucky: bilancio sale a 25 morti (Di sabato 30 luglio 2022) Sono almeno 25, fra cui sei bambini, le persone morte per le inondazioni causate da violente piogge che hanno colpito il Kentucky a partire da mercoledì. Lo ha annunciato il governatore dello Stato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Sono almeno 25, fra cui sei bambini, le persone morte per le inondazioni causate da violente piogge che hanno colpito ila partire da mercoledì. Lo ha annunciato il governatore dello Stato, ...

