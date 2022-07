Uomini e Donne, ecco il nuovo tronista ufficiale Alessandro (Di sabato 30 luglio 2022) Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 12 settembre prossimo con la 26esima edizione del programma pomeridiano più amato del piccolo schermo in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. Uomini e Donne, ecco il nuovo tronista ufficiale: Maria De Filippi ha scelto un ragazzo davvero giovane Anticipazioni Uomini e DonneÈ stato svelato dalle fanpage ufficiali il primo nome del tronista pronto a sedersi sulla poltrona rossa: si tratta di un giovanissimo ragazzo di nome Alessandro che ha 19 anni. Secondo quanto spifferato da Amedeo Venza, il neo tronista sarebbe pronto a trovare l’amore nonostante la sua giovane ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 luglio 2022), lo storico dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 12 settembre prossimo con la 26esima edizione del programma pomeridiano più amato del piccolo schermo in onda nel primo pomeriggio di Canale 5.il: Maria De Filippi ha scelto un ragazzo davvero giovane AnticipazioniÈ stato svelato dalle fanpage ufficiali il primo nome delpronto a sedersi sulla poltrona rossa: si tratta di un giovanissimo ragazzo di nomeche ha 19 anni. Secondo quanto spifferato da Amedeo Venza, il neosarebbe pronto a trovare l’amore nonostante la sua giovane ...

