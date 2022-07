Università, il Cirpa è il primo centro di ricerca in Italia ad aderire al ‘Metaverse Standards Forum’ (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il centro di ricerca Cirpa dell’Università degli Studi di Salerno è il primo in Italia ad aderire al ‘Metaverse Standard Forum’. Prosegue, così, nella sua mission di promozione della cultura dell’innovazione il centro Interdipartimentale per la ricerca in Economia, Diritto e Management della Pubblica Amministrazione Cirpa, con la possibilità di rapportarsi ad una community internazionale che raccoglie oltre 650 organizzazioni, imprese e Università di tutto il mondo. Il Forum è uno dei più grandi ecosistemi mondiali che si propone di governare i processi dell’innovazione e di rendere il Metaverso uno spazio libero e inclusivo, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ildidell’degli Studi di Salerno è ilinadalStandard. Prosegue, così, nella sua mission di promozione della cultura dell’innovazione ilInterdipartimentale per lain Economia, Diritto e Management della Pubblica Amministrazione, con la possibilità di rapportarsi ad una community internazionale che raccoglie oltre 650 organizzazioni, imprese edi tutto il mondo. Il Forum è uno dei più grandi ecosistemi mondiali che si propone di governare i processi dell’innovazione e di rendere il Metaverso uno spazio libero e inclusivo, ...

