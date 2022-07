Università di Pisa e il caso dell’attacco informatico. L’ateneo: “I dati pubblicati sono di natura ordinaria” (Di sabato 30 luglio 2022) A più di un mese dall’attacco hacker all’Università di Pisa, il gruppo BlackCat/ALPHV, lo scorso 14 luglio, ha pubblicato nel dark web tutti i dati hackerati in modo strutturato e organizzato, come spiegato dal sito web Red Hot Cyber che ha seguito la vicenda. Oltre ai 700MB già resi pubblici, su 54GB di materiale, adesso sono diventati accessibili anche il resto dei file, con una stima di 10mila persone, tra lavoratori e studenti, dell’Università coinvolte. Tra le informazioni pubblicate risulterebbero molti dati sensibili: account ID con password, numero di telefono, indirizzo di domicilio, residenza, codice fiscale insieme a nomi, cognomi, indirizzo mail, data e luogo di nascita e così via. Si ipotizza che il gruppo-hacker vorrà chiedere un altro riscatto, come aveva già provato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) A più di un mese dall’attacco hacker all’di, il gruppo BlackCat/ALPHV, lo scorso 14 luglio, ha pubblicato nel dark web tutti ihackerati in modo strutturato e organizzato, come spiegato dal sito web Red Hot Cyber che ha seguito la vicenda. Oltre ai 700MB già resi pubblici, su 54GB di materiale, adessodiventati accessibili anche il resto dei file, con una stima di 10mila persone, tra lavoratori e studenti, dell’coinvolte. Tra le informazioni pubblicate risulterebbero moltisensibili: account ID con password, numero di telefono, indirizzo di domicilio, residenza, codice fiscale insieme a nomi, cognomi, indirizzo mail, data e luogo di nascita e così via. Si ipotizza che il gruppo-hacker vorrà chiedere un altro riscatto, come aveva già provato a ...

