Una vita in vacanza | in crociera da 23 anni | è diventato un idolo | Chi è Mario Salcedo e la cifra folle spesa fino ad oggi

(Di sabato 30 luglio 2022) Ha scelto di vivere unacompletamente diversa, cullato dalle onde del mare, in unainfinita. Il suo nome è, un ex finanziere americano che ha passato i suoi ultimi 23vivendo quasi esclusivamente su navi da. In questo lunghissimo periodo non ha quasi mai toccato terra, ad eccezione di 15 mesi in cui ha dovuto rinunciare alla sua grande passione a causa della pandemia di Covid-19. “Super”, come è stato ribattezzato, ha passato qualcosa come novemila notti a bordo delle navi Royal Caribbean, la compagnia di crociere che preferisce maggiormente. “Adottare unadaè fondamentalmente fuggire dalla realtà. Esci ...

Pontifex_it : Signore Gesù, nostra forza e consolazione, resta con noi quando tramonta la speranza e scende la notte della delusi… - msgelmini : ???? Oggi per me inizia un nuovo percorso, insieme a @CarloCalenda e a tutta la squadra di @Azione_it. La politica è… - daymelloreal : Sto conquistando le mie cose, provenivo da una vita umile e sto combattendo ogni successo. Sono single da oltre 3 a… - alexein__ : RT @avantibionda: Lo ha inseguito, raggiunto, colpito con la sua stampella, fatto cadere, gli si è seduto sopra, gli ha tenuta la testa sch… - GattoZampone : RT @zerocalcare: Lascio questo mattoncino solo perché il 23 c'è una manifestazione nazionale a Piacenza e mi sembra che ci sia una specie d… -

...sulla suache in pochi conoscono, e i numerosi fan la seguono con passione chiedendone sempre di più. E Chiara li accontenta. Stavolta ha raccontato qual è stata la prima volta che ha visto...I tre stavano attraversando la strada e proprio in quel momento è piombata a tutta velocità... mentre il piccolo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, ma non è in pericolo di. ...Il viaggio in Canada e l'incontro con le comunità indigene che hanno subito "un genocidio". Ma anche l'ecentualità del ritiro e la situazione politica italiana. Sono molti i temi affrontati da Papa Fr ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...