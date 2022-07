“Una sfilza di no per Signorini”. GF Vip 7, arrivano solo brutte notizie: cosa si è scoperto (Di sabato 30 luglio 2022) brutte notizie per il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Una serie di no per il conduttore televisivo, che sta avendo forse qualche difficoltà di troppo a organizzare il cast per la prossima edizione del reality show. Nomi ufficiali non ne sono stati fatti ancora, ma adesso è uscita fuori la notizia di ben sei papabili concorrenti che invece non metteranno piede nella Casa più spiata d’Italia. E non sono nomi da poco, visto che con la loro presenza avrebbero permesso di creare dinamiche interessanti. Purtroppo però, per un motivo o per un altro, questi personaggi famosi non faranno parte del GF Vip 7 e Alfonso Signorini dovrà mettersi l’anima in pace. Intanto, si è venuto a sapere che il programma su Mediaset Infinity che si occupa di approfondimento in più sul Grande Fratello Vip, avrà due nuovi conduttori. Out Giulia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022)per il GF Vip 7 e Alfonso. Una serie di no per il conduttore televisivo, che sta avendo forse qualche difficoltà di troppo a organizzare il cast per la prossima edizione del reality show. Nomi ufficiali non ne sono stati fatti ancora, ma adesso è uscita fuori la notizia di ben sei papabili concorrenti che invece non metteranno piede nella Casa più spiata d’Italia. E non sono nomi da poco, visto che con la loro presenza avrebbero permesso di creare dinamiche interessanti. Purtroppo però, per un motivo o per un altro, questi personaggi famosi non faranno parte del GF Vip 7 e Alfonsodovrà mettersi l’anima in pace. Intanto, si è venuto a sapere che il programma su Mediaset Infinity che si occupa di approfondimento in più sul Grande Fratello Vip, avrà due nuovi conduttori. Out Giulia ...

Erminio71890018 : @AndreaT23698005 @mirco63mirco @Antonel72713840 @martelgeppj1 @Pontifex_it @pontefix_it @mirco Caro Andrea. Ora Mir… - k4mutopia : Una fa notare come una molestia venga erroneamente concepita come 'apprezzamento' e sotto una sfilza di persone che… - mr_mainagioia : RT @40_caratteri: Ho una sfilza di pensieri che iniziano con un 'se solo potessi' che difficilmente lascio volare via. - Cattleya980 : RT @40_caratteri: Ho una sfilza di pensieri che iniziano con un 'se solo potessi' che difficilmente lascio volare via. - BRADYPUSS : RT @40_caratteri: Ho una sfilza di pensieri che iniziano con un 'se solo potessi' che difficilmente lascio volare via. -