"Una puntura in discoteca". L'allarme sulla droga dello stupro (Di sabato 30 luglio 2022) Cresce l’allarme per le punture in discoteca con cui vengono iniettate droghe dello stupro alle ragazze che stanno ballando in pista. Le vittime sono 16 in Spagna. Il fenomeno già conosciuto in Francia, Regno Unito e Belgio Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) Cresce l’per le punture incon cui vengono iniettate droghealle ragazze che stanno ballando in pista. Le vittime sono 16 in Spagna. Il fenomeno già conosciuto in Francia, Regno Unito e Belgio

TuttoQuaNews : RT @qnazionale: La Caravella portoghese e la puntura incubo dei mari. Ha 10 veleni (ma non è una medusa) - qnazionale : La Caravella portoghese e la puntura incubo dei mari. Ha 10 veleni (ma non è una medusa) - Fabrizi42503693 : RT @ISSalute_it: Si parla di 'puntura di medusa' ma in realtà la #medusa non punge, né morde: in risposta ad un pericolo i suoi tentacoli e… - Black___Adam : @DestroyUnion @Kim05990996 @christian_fsi @QLexPipiens @ilconterosso1 @Gitro77 @ayurbea Non è un argomento su cui r… - Mavi_Ci : Aggiornamento situazione puntura di mosca cavallina zona inguinale: mi sembra di vivere in una sorta di perpetua vi… -