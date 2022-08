Una nuova mappa cosmica 3D rivela 1 milione di galassie prima sconosciute (Di sabato 30 luglio 2022) Gli astronomi hanno creato la più grande mappa 3D mai vista di 1 milione di galassie lontane altrimenti oscurate dalle vicine galassie nane della Via Lattea, le Nubi di Magellano. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 30 luglio 2022) Gli astronomi hanno creato la più grande3D mai vista di 1dilontane altrimenti oscurate dalle vicinenane della Via Lattea, le Nubi di Magellano.

AlexBazzaro : Dopo una settimana di “arriva Putin” “arrivano i fascisti il PD fa finalmente una proposta concreta: Una nuova tassa. - lauraboldrini : Preoccupazione per l'instabilità nei Balcani. Le tensioni tra #Kosovo e #Serbia rischiano di scatenare una nuova… - LaVeritaWeb : È salita alle stelle la tensione in #Kosovo nelle scorse ore. E il rischio di una nuova crisi internazionale sembra… - Dalla_SerieA : La Sampdoria aspetta padroni e acquisti. Ma c'è fiducia: 14mila abbonamenti - - GazzAlAzaR : RT @lauraboldrini: Preoccupazione per l'instabilità nei Balcani. Le tensioni tra #Kosovo e #Serbia rischiano di scatenare una nuova guerr… -