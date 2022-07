Umago | dominano gli italiani | tre in semifinale | non accadeva dal 1987 Dove vedere Sinner-Agamenone e Zeppieri-Alcaraz – ORARI E TV

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 luglio 2022) L’Atp di 250in Croazia sta regalando gioie ai tennisti. Sono tre gli azzurri in, come non succedeva dall’agostonel torneo ATP di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. In quel caso si trattava di Francesco Cancellotti, Paolo Canè e Claudio Pistolesi, ma il torneo fu vinto dall’unico straniero, il cileno Pedro Rebolledo. Oggi tocca a Jannik, Giulioe Franconella speranza che l’epilogo possa essere diverso rispetto a 35 anni fa. Pronto a rovinare la festa c’è Carlos. Testa di serie numero 1 del torneo, lo spagnolo è in grande condizione e deve essere considerato il favorito d’obbligo. A favore degli azzurri c’è l’ultimo precedente tra, a ...