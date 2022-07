Ultime Notizie – Incidente oggi a Roma | tamponamento tra auto | coinvolto Travaglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 30 luglio 2022)fortunatamente senza conseguenze per il direttore del Fatto Quotidiano, Marco. Intorno alle 12.20 gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale sono intervenuti a Trastevere, in via Santini, altezza via della Luce per uno scontro tra una Smart con alla guida il giornalista e una Bmw. Entrambi i conducenti, illesi, si sono fermati e hanno atteso l’arrivo degli agenti che hanno effettuato i primi rilievi, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione