Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 49 571 contagi e 121 morti | bollettino 30 luglio

(Di sabato 30 luglio 2022) Sono 49.571 i nuovida Coronavirus in, 302022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 121. Nelle24 ore sono stati processati 290.013 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,1%. I ricoverati sono 10.602, 382 le terapie intensive occupate. I DATI DALLE REGIONI EMILIA ROMAGNA – Sono 4.130 i nuovida Coronavirus, 302022 in Emilia Romagna, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 11. Nelle ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Wijnaldum, Barcellona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - fanpage : Il Ministro D'Incà ha lasciato il #M5S - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - zazoomblog : Ultime Notizie – Luciano Pavarotti avrà una stella sulla Walk of Fame - #Ultime #Notizie #Luciano #Pavarotti - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Governo, verso le elezioni. #Grillo: 'Zombie ci hanno contagiato ma vinceremo'. DIRETTA -

Sky Tg24

Oltre a mostrarci ben 24 nuovi stupendi character poster de Gli Anelli del Potere , dal SDCC sono emerse anche numerose interviste e una delleha chiamato a parlare il Benjamin Walker che ...Il mondo del cinema piange la morte dell'attore , volto conosciutissimo e amato dal pubblico specialmente per i ruoli di Antonio Parmesan in Distretto di Polizia e del giornalista Nicolò Zito ne Il ... Governo, verso le elezioni. Grillo: "Zombie ci hanno contagiato ma vinceremo". DIRETTA La curva del covid in Campania sembra aver presa la strada della discesa almeno negli ultimi giorni. Sono infatti 4.535 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, 4.280 positivi ...Arrivano i dati aggiornati sui contagi da Covid in Italia. Il bollettino della Protezione Civile ed il Ministero della Salute di oggi, sabato 30 luglio 2022: nelle ultime ventiquattro ore in Italia si ...