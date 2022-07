Ufficiale l’accordo tra Di Maio e Tabacci, la strana coppia della politica: insieme per la poltrona (Di sabato 30 luglio 2022) Jack Lemmon e Walter Matthau erano decisamente più simpatici, ma l’epiteto di strana coppia come nell’omonima commedia scritta de Neil Simon, si addice alla perfezione per Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Da una parte il clownesco Gigino ‘a cartelletta, copyright del suo creatore Beppe Grillo, dall’altra un democristiano duro e puro come Tabacci. E pare proprio un epilogo da barzelletta quello che vede l’ex grillino costretto ad abbarbicarsi a un dinosauro della Prima Repubblica, pur di salvare la pelle. O meglio, la poltrona in pelle, del suo posto di potere. Tabacci e Di Maio: il trucco per evitare la raccolta firme di Gigino Il ministro degli Esteri ha annunciato che lunedì siglerà l’accordo con il collega di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 30 luglio 2022) Jack Lemmon e Walter Matthau erano decisamente più simpatici, ma l’epiteto dicome nell’omonima commedia scritta de Neil Simon, si addice alla perfezione per Luigi Die Bruno. Da una parte il clownesco Gigino ‘a cartelletta, copyright del suo creatore Beppe Grillo, dall’altra un democristiano duro e puro come. E pare proprio un epilogo da barzelletta quello che vede l’ex grillino costretto ad abbarbicarsi a un dinosauroPrima Repubblica, pur di salvare la pelle. O meglio, lain pelle, del suo posto di potere.e Di: il trucco per evitare la raccolta firme di Gigino Il ministro degli Esteri ha annunciato che lunedì sigleràcon il collega di ...

