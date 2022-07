Ucraina, Zelensky: “Bombardamento russo sul carcere di Olenivka è deliberato crimine di guerra” (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito un “deliberato crimine di guerra russo” il Bombardamento di una prigione nell’est del Paese che ha causato “più di 50 morti”. “Oggi ho ricevuto informazioni sull’attacco degli occupanti a Olenivka (dove si trova la prigione, ndr), nella regione di Donetsk. Si tratta di un deliberato crimine di guerra russo, un deliberato omicidio di massa di prigionieri di guerra ucraini. È un omicidio di massa deliberato che richiede un’indagine rigorosa. Chiediamo una reazione da parte dell’Onu e delle organizzazioni internazionali” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha definito un “di” ildi una prigione nell’est del Paese che ha causato “più di 50 morti”. “Oggi ho ricevuto informazioni sull’attacco degli occupanti a(dove si trova la prigione, ndr), nella regione di Donetsk. Si tratta di undi, unomicidio di massa di prigionieri diucraini. È un omicidio di massache richiede un’indagine rigorosa. Chiediamo una reazione da parte dell’Onu e delle organizzazioni internazionali” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

