Ucraina: Mosca si appella a volontari per combattere al fronte (Di sabato 30 luglio 2022) Mosca sta reclutando migliaia di volontari in tutto il Paese per rimpolpare gli eserciti per combattere in quella che il presidente russo Vladimir Putin ha definito 'l'operazione militare speciale' in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022)sta reclutando migliaia diin tutto il Paese per rimpolpare gli eserciti perin quella che il presidente russo Vladimir Putin ha definito 'l'operazione militare speciale' in ...

Agenzia_Ansa : Un prete del patriarcato di Mosca ha tentato di colpire un rappresentante della Chiesa ucraina con la croce che por… - LaVeritaWeb : Arriva la «paghetta» dall’Europa per l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina: 433 milioni di euro per Belgio, Luss… - Piu_Europa : Salvini e Conte irresponsabilmente si sono incaricati di sfiduciare il governo #Draghi, europeista, atlantista, che… - fontaniniandre1 : @Pezzullo1973 @_Nico_Piro_ Dimentica che anche Ucraina e NATO si sono infischiate degli accordi. Ma ok, parto dal s… - luciogalluzzi : ?? #MOSCA 1/Un altro video di come giovani #russi adoperano la testa. Fatti persi di propaganda #putiniana, ma sopra… -