Ucraina | Gazprom sospende le forniture di gas alla Lettonia | Bombe russe sul Donetsk | vittime

(Di sabato 30 luglio 2022) Blinken: 'Il mondo non riconoscerà mai l'annessione da parte russa'. Lavrov: 'Raggiungeremo gli obiettivi dell'operazione ...

Blinken: 'Il mondo non riconoscerà mai l'annessione da parte russa'. Lavrov: 'Raggiungeremo gli obiettivi dell'operazione ...Il gigante russo del gasha annunciato di aver sospeso le forniture di gas alla Lettonia. La decisione segue le tensioni tra Mosca e l'Occidente sul conflitto ine alle sanzioni senza precedenti dell'Ue contro ... Ucraina, Gazprom sospende le forniture di gas alla Lettonia La guerra in Ucraina è giunta al 157esimo giorno. Proseguono i bombardamenti delle forze armate russe: nell'oblast di Donetsk si contano almeno 5 morti e 13 feriti. Il gigante russo del gas Gazprom, i ...La guerra in Ucraina è giunta ormai al 157esimo giorno. Mentre continuano a muoversi le diplomazie dal campo arrivano notizie di nuovi attacchi da parte ...