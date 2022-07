Corriere : Monteforte Irpino, aggressione a un commerciante cinese: ucciso a martellate. Ferito un cliente - anteprima24 : ** Uccide a martellate commerciante di Monteforte Irpino, 24enne in carcere ** - disinformate_it : RT @Corriere: Monteforte Irpino, aggressione a un commerciante cinese: ucciso a martellate. Ferito un cliente - don_onofrio : Ieri un nigeriano ha ucciso a martellate un cinese NEL SUO NEGOZIO, ma non essendo coinvolto nessun bianco la sinis… - susy962 : RT @one_davide: @SimonaMalpezzi Avellino nigeriano uccide a martellate un negoziante…che facciamo? -

Monteforte Irpino, giovane extracomunitarioun uomo di origini cinesi nel suo negozio Era ... ha iniziato a sferrareai due. L'avventore bulgaro riesce a non avere la peggio mentre ...È entrato nel negozio alle 8 del mattino. Ha afferrato un martello e ha cominciato a colpire con violenza sul volto e sul corpo il titolare , un commerciante cinese di 56 anni. Poi ha iniziato a ...Armato di due martelli ha ucciso il proprietario di un negozio, ridotto in gravissime condizioni un cliente e tentato di aggredire una donna e una bimba. Ore di panico a Monteforte Irpino, in provinci ...Dramma in provincia ad Avellino: aggressione a colpi di martello all'interno di un negozio cinese a Monteforte Irpino. Secondo una prima ricostruzione, la ...