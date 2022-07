Turisti aggrediti, l’azienda accusa: “Siamo stati picchiati” (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPositano (Na) – A due giorni dalla querela presentata al tribunale di Salerno dall’avvocato incaricato da cinque Turisti belgi, che hanno denunciato prima di essere stati oggetto di frasi razziste e poi aggrediti da cinque persone all’interno di un parcheggio di Positano (Salerno), nella quale in particolare una di loro avrebbe subito ferite giudicate guaribili in sette giorni, arriva la replicata della ditta Mandara, responsabile dell’area di sosta, che tramite l’avvocato Agostino Amendola ‘‘si vede costretta ad offrire le opportune precisazioni a seguito delle sorprendenti notizie apparse con le quale si da conto di una inverosimile aggressione a sfondo razzista a danno di malcapitati Turisti stranieri e perpetrata dai dipendenti della società, che sarebbero ricorsi anche alle vie di fatto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPositano (Na) – A due giorni dalla querela presentata al tribunale di Salerno dall’avvocato incaricato da cinquebelgi, che hanno denunciato prima di essereoggetto di frasi razziste e poida cinque persone all’interno di un parcheggio di Positano (Salerno), nella quale in particolare una di loro avrebbe subito ferite giudicate guaribili in sette giorni, arriva la replicata della ditta Mandara, responsabile dell’area di sosta, che tramite l’avvocato Agostino Amendola ‘‘si vede costretta ad offrire le opportune precisazioni a seguito delle sorprendenti notizie apparse con le quale si da conto di una inverosimile aggressione a sfondo razzista a danno di malcapitatistranieri e perpetrata dai dipendenti della società, che sarebbero ricorsi anche alle vie di fatto ...

