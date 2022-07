Triangolare Salernitana-Reggina-Adana Demirspor oggi in tv: canale, orario e streaming (Di sabato 30 luglio 2022) Grande attesa per il 1º Trofeo Angelo Iervolino, Triangolare intitolato alla memoria del fratello del Presidente Iervolino prematuramente scomparso e in programma all’Arechi. La Salernitana di Nicola scenderà in campo dalle 19:30 di stasera, sabato 30 luglio, contro Reggina e Adana Demirspor. Due test impegnativi per valutare la condizione dei granata a pochi giorni dal debutto in campionato. Non è prevista una copertura televisiva, ma è possibile che l’evento venga trasmesso sui canali social del club. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Grande attesa per il 1º Trofeo Angelo Iervolino,intitolato alla memoria del fratello del Presidente Iervolino prematuramente scomparso e in programma all’Arechi. Ladi Nicola scenderà in campo dalle 19:30 di stasera, sabato 30 luglio, contro. Due test impegnativi per valutare la condizione dei granata a pochi giorni dal debutto in campionato. Non è prevista una copertura televisiva, ma è possibile che l’evento venga trasmesso sui canali social del club. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Sicerto1919 : Buongiorno popolo granata! Oggi è il giorno della presentazione delle maglie, del triangolare all’Arechi e…… - SalernoSport24 : ??? Triangolare Salernitana, Adana Demirspor, Reggina ??? Leggi l'articolo su #SalernoSport24 ?? - Paolomel_ : #Reggina, in arrivo Federico #Santander. L'attaccante paraguaiano????, ex Bologna, potrebbe già indossare la maglia a… - teoocchiuto : #Reggina, in arrivo Federico #Santander: El Ropero potrebbe essere già integrato con la squadra per il triangolare… - infoitsport : Federico Bonazzoli torna alla Salernitana: sabato triangolare all’Arechi -