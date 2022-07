Tragedia al parco acquatico | morto ragazzino di 12 anni

ONDANEWSweb : Tragedia nell’AcquaFarm di Battipaglia. Ragazzino perde la vita nel parco acquatico - iphoneapple6S : RT @PattiGiuliani: Tragedia a Longarone, muore bimbo di due anni Il piccolo stava giocando al parco quando ha accusato un malore. https://t… - PattiGiuliani : Tragedia a Longarone, muore bimbo di due anni Il piccolo stava giocando al parco quando ha accusato un malore.… - tribuna_treviso : Il piccolo stava giocando al parco di Codissago quando ha accusato un malore. E’ deceduto al pronto soccorso di Pie… - tvoggi : SALERNO, TRAVOLTO DA TRENO IN CORSA. DECEDUTO UOMO Tragedia stamane nei pressi della stazione della metropolitana a… -

Il Giornale Di Vicenza

... nella quale entrano attraversando il bosco di San Silvestro', mentre nel, che si estende per ... 'Ho dimostrato con un gioco come nella mia città potrebbe tranquillamente succedere una. ...Nicola muore a due anni davanti al papà al: autopsia ed esame tossicologico faranno luce sullaIl giovane è morto durante la notte, dopo uno scontro avvenuto sulla Cassia, ieri ... La tragedia di parco Querini: un lampo e il boato assordante fecero precipitare nell'incubo Tragedia questa mattina nell'Acquafarm, il parco acquatico di Battipaglia, dove un 12enne ha perso la vita probabilmente a causa di un malore. Il ragazzino si trovava nel parco insieme ai familiari qu ...Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente. I commenti di questo blog non sono moderati nella fase di inserimento, ma Salernonotizie si riserva la facoltà di cancella ...