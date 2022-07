Traffico agosto 2022, giornate da bollino rosso e cantieri. I 10 consigli della Stradale (Di sabato 30 luglio 2022) Tre consigli per un viaggio sicuro Roma, 30 luglio 2022 - Traffico agosto 2022 , siamo entrati nel primo fine settimana di esodo con possibili criticità da bollino rosso . Vale da questa sera fino a ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Treper un viaggio sicuro Roma, 30 luglio, siamo entrati nel primo fine settimana di esodo con possibili criticità da. Vale da questa sera fino a ...

numeri_a_caso : Ad Amalfi agosto a targhe alterne per decongestionare il traffico. Nei giorni pari circolano le targhe dispari e in… - TgrRaiSicilia : Nel @TgrRai Sicilia delle 14: Giorni da bollino rosso. L'esodo d'agosto di chi va in vacanza è già iniziato. Traff… - Radio1Rai : #Vacanze e partenze. Saranno 22 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio ad agosto. Oggi e domani (domenic… - ParliamoDiNews : Traffico agosto 2022, le giornate da bollino rosso. Cantieri autostradali, la mappa - Cronaca #traffico #agosto… - gazzettamantova : Via Visi, lavori di notte per completare il rondò Per completare gli interventi sulla nuova rotatoria di via Visi,… -