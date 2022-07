Tour de France femminile 2022: tappa di oggi, programma, orari, tv, percorso. Arrivano le montagne, Silvia Persico ci prova (Di sabato 30 luglio 2022) Da adesso in poi si fa sul serio. Week-end di fuoco al Tour de France femminile 2022: Arrivano le montagne, si decide la classifica generale. oggi appuntamento con la settima tappa e già potrebbe riscriversi la graduatoria che vede al comando Marianne Vos: ad attaccare la neerlandese, tra le altre, anche due azzurre come Silvia Persico, che sogna addirittura la Maglia Gialla, ed Elisa Longo Borghini. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, altimetria e programma. percorso SETTIMA tappa Tour DE France femminile 2022 127,1 chilometri da percorrere da Sélestat a Le Markstein. ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Da adesso in poi si fa sul serio. Week-end di fuoco aldele, si decide la classifica generale.appuntamento con la settimae già potrebbe riscriversi la graduatoria che vede al comando Marianne Vos: ad attaccare la neerlandese, tra le altre, anche due azzurre come, che sogna addirittura la Maglia Gialla, ed Elisa Longo Borghini. Andiamo a scoprire la frazione odierna con, altimetria eSETTIMADE127,1 chilometri da percorrere da Sélestat a Le Markstein. ...

