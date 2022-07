Tour de France femminile 2022: tappa di oggi, programma 30 luglio, orari, tv, percorso. Arrivano le montagne, Silvia Persico ci prova (Di sabato 30 luglio 2022) Da adesso in poi si fa sul serio. Week-end di fuoco al Tour de France femminile 2022: Arrivano le montagne, si decide la classifica generale. oggi appuntamento con la settima tappa e già potrebbe riscriversi la graduatoria che vede al comando Marianne Vos: ad attaccare la neerlandese, tra le altre, anche due azzurre come Silvia Persico, che sogna addirittura la Maglia Gialla, ed Elisa Longo Borghini. LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: giornata difficilissima con 3 GPM di prima categoria. Aggiornamenti dalle 13.20 Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, altimetria e ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Da adesso in poi si fa sul serio. Week-end di fuoco aldele, si decide la classifica generale.appuntamento con la settimae già potrebbe riscriversi la graduatoria che vede al comando Marianne Vos: ad attaccare la neerlandese, tra le altre, anche due azzurre come, che sogna addirittura la Maglia Gialla, ed Elisa Longo Borghini. LIVEdediin DIRETTA: giornata difficilissima con 3 GPM di prima categoria. Aggiornamenti dalle 13.20 Andiamo a scoprire la frazione odierna con, altimetria e ...

