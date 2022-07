Totti e Ilary | l’ex di Temptation Island interviene | la famosa “cena” con Noemi Bocchi | come sono andate le cose

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 30 luglio 2022) La separazione diBlasi e Francescosta creando un vero polverone mediatico non da poco. Di recente Dagospia ha lanciato un’altra bomba mostrandocoppia nello stesso locale dove era presente anche, durante una serata dove erano presenti anche degli ex didi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.