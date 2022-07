Totti e Ilary Blasi, la priorità sono i figli (mentre si cerca di arrivare a un accordo) (Di sabato 30 luglio 2022) Dall'annuncio della separazione ufficiale tra Ilary Blasi e Francesco Totti si susseguono le ricostruzione del motivo della rottura. Intanto i legali lavorano per la gestione dell'accordo definitivo Leggi su vanityfair (Di sabato 30 luglio 2022) Dall'annuncio della separazione ufficiale trae Francescosi susseguono le ricostruzione del motivo della rottura. Intanto i legali lavorano per la gestione dell'definitivo

stanzaselvaggia : …E poi, lì, in bella vista accanto al suo lettino sulla spiaggia di Sabaudia, l’affronto più feroce al marito: un l… - GiusCandela : Totti toglie gestione social alla sorella di Ilary che trovava messaggi sospetti. Dopo Dago Ilary crede al marito.… - trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - vitangelomosca9 : @HoaraBorselli in una nazione dove i primi nemici del popolo sono al governo (V.lamorgese...fornero...boldirni etc.… - JosefSparrow : Colpo di scena, secondo GossipQuotidiano sarebbero stati emissari di #Putin a far separare #Totti e #Ilary #ilaryblasi -