Totti – Blasi, la proprietaria del ristorante: "Non ho invitato l'amante" (Di sabato 30 luglio 2022) La proprietaria del ristorante fa una smentita La serata del 23 ottobre 2021 al ristorante La Villa con protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti (oltre alla presunta nuova fiamma di lui Noemi Bocchi) è l'argomento del momento. La presenza di tutti e tre nello stesso luogo è stata una casualità o no? È la domanda L'articolo proviene da Novella 2000.

