Tottenham-Roma 0-1 LIVE | di nuovo in campo

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Roma, la probabile formazione di #Mourinho per la sfida contro il #Tottenham - DiMarzio : #TottenhamRoma, #Mourinho schiera l'attacco pesante: la formazione ufficiale - AliprandiJacopo : La Roma è rientrata questa mattina alle 3 nella capitale: oggi giorno libero, ripresa lunedì pomeriggio Mercoledì… - PagineRomaniste : 49' - Colpo di #Son a #Mancini: punizione #Tottenham-#Roma 0-1 #ASRoma #SpursRoma - PagineRomaniste : 47' - Angolo giallorosso conquistato da #Zalewski #Tottenham-#Roma 0-1 #ASRoma #SpursRoma -

Calciomercato.it vi offre il match del 'Sammy Ofer Stadium' tra ildi Conte e ladi Mourinho in tempo realeLaaffronta ilin Israele in una gara valida come amichevole precampionato a quindici giorni dalla prima giornata di Serie A che vedrà i capitolini impegnati in trasferta contro la ...0 - 1 LIVE 29' Ibanez(3 - 4 - 3): Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte(3 - 4 - 2 - 1): Rui ...Ibanez firma il gol del vantaggio nella sfida amichevole tra Tottenham e Roma, il difensore giallorosso ha battuto Lloris con un’incornata di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ecco le ...Protagoniste la scorsa stagione di un appassionante duello fino all’ultimo minuto, il Liverpool di Jürgen Klopp e il Manchester City ...