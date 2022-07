Torta della nonna: la ricetta super veloce che lascerà tutti estasiati (Di sabato 30 luglio 2022) Amate i dolci? Ecco la ricetta per preparare la famosa Torta della nonna. Questo dolce sarà apprezzato sia dai più grandi che dai più piccoli. Credit foto Ingredienti per fare la Torta della nonna Per preparare questa ottima Torta vi serviranno: 500 grammi di biscotti secchi (di forma quadrata) 200 grammi di cioccolato fondente 200 ml di panna liquida 50 grammi di burro (ne servirà un po’ in più per la teglia) Q.b. di latte per immergere i biscotti. Per fare la crema pasticciera vi serviranno: 500 ml di latte intero 100 grammi di zucchero bianco da tavola 30 grammi di farina 4 tuorli vaniglia (per aromatizzare il latte). Le dosi indicate sono per 6 persone. Preparare la crema pasticciera In un pentolino mescolare i tuorli con lo zucchero ed ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 30 luglio 2022) Amate i dolci? Ecco laper preparare la famosa. Questo dolce sarà apprezzato sia dai più grandi che dai più piccoli. Credit foto Ingredienti per fare laPer preparare questa ottimavi serviranno: 500 grammi di biscotti secchi (di forma quadrata) 200 grammi di cioccolato fondente 200 ml di panna liquida 50 grammi di burro (ne servirà un po’ in più per la teglia) Q.b. di latte per immergere i biscotti. Per fare la crema pasticciera vi serviranno: 500 ml di latte intero 100 grammi di zucchero bianco da tavola 30 grammi di farina 4 tuorli vaniglia (per aromatizzare il latte). Le dosi indicate sono per 6 persone. Preparare la crema pasticciera In un pentolino mescolare i tuorli con lo zucchero ed ...

