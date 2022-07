Torino, Sky: “Vicinissimo alla chiusura per il colpo in difesa” (Di sabato 30 luglio 2022) Torino difesa- Il Torino continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni prestagionali. Oggi lavoro di scarico e risveglio muscolare prima della partitella a campo ridotto per gli uomini di Juric. Dopo la lite, il D.S Vagnati si è messo a lavoro per trovare una giusta quadra per il nuovo Torino visto, l’inizio di Serie A quasi imminente. alla chiusura e ai dettagli per Valentino Lazaro dall’Inter, ora Urbano Cairo è pronto ad acquistare il nuovo difensore centrale. Dalla grana percepita dall’acquisto di Gleison Bremer, il Torino è attivo su più fronti difensivi. Uno è legato a Jason Denayer, ex difensore del Lione, ora svincolato che a quanto pare non convince pienamente Juric. L’allenatore ex Verona, ha chiesto alla società di ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni prestagionali. Oggi lavoro di scarico e risveglio muscolare prima della partitella a campo ridotto per gli uomini di Juric. Dopo la lite, il D.S Vagnati si è messo a lavoro per trovare una giusta quadra per il nuovovisto, l’inizio di Serie A quasi imminente.e ai dettagli per Valentino Lazaro dall’Inter, ora Urbano Cairo è pronto ad acquistare il nuovo difensore centrale. Dgrana percepita dall’acquisto di Gleison Bremer, ilè attivo su più fronti difensivi. Uno è legato a Jason Denayer, ex difensore del Lione, ora svincolato che a quanto pare non convince pienamente Juric. L’allenatore ex Verona, ha chiestosocietà di ...

SkySport : TRA POCO Il direttore tecnico del Torino Davide Vagnati in collegamento su Sky Sport 24 #SkySport #Torino #Vagnati - serie_a24 : #Torino, Sky: “Vicinissimo alla chiusura per il colpo in difesa” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Maltempo, evacuata casa di riposo a Borgo Vercelli - SkyTG24 : No Tav: lancio di petardi al cantiere di San Didero - sportli26181512 : Torino, nuovo arrivo a centrocampo: Il Torino, da quanto riporta Sky Sport, sta per chiudere la trattativa per Emir… -

Torino, nuovo arrivo a centrocampo Commenta per primo Il Torino , da quanto riporta Sky Sport , sta per chiudere la trattativa per Emirkhan Ilkhan, giovane centrocampista del Besiktas . Il 18enne turco ha una clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro. Napoli, Kepa è più vicino: si tratta sui bonus col Chelsea. Le news di calciomercato L'unico numero buono è quello con il Torino (5 mancate alternanze a girone). Poi ci sarebbero Atalanta e Lecce (entrambe con 7). Peggior accoppiamento quello con la Roma (11) Vai alla Fotogallery Sky Sport No Tav: lancio di petardi al cantiere di San Didero I manifestanti hanno raggiunto l'area dove sono in corso i lavori del nuovo autoporto di Susa, un'opera collegata alla Torino-Lione, prima hanno tentato di abbattere la protezione del cantiere, poi ha ... Palermo, Caressa: “Baldini Un’uscita da paraculo. City Group ha bisogno di un anno” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ... Commenta per primo Il, da quanto riportaSport , sta per chiudere la trattativa per Emirkhan Ilkhan, giovane centrocampista del Besiktas . Il 18enne turco ha una clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro.L'unico numero buono è quello con il(5 mancate alternanze a girone). Poi ci sarebbero Atalanta e Lecce (entrambe con 7). Peggior accoppiamento quello con la Roma (11) Vai alla Fotogallery Sampdoria-Torino I manifestanti hanno raggiunto l'area dove sono in corso i lavori del nuovo autoporto di Susa, un'opera collegata alla Torino-Lione, prima hanno tentato di abbattere la protezione del cantiere, poi ha ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...