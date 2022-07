The Princess, il trailer del documentario che racconta «la vera Diana» (Di sabato 30 luglio 2022) La HBO ha diffuso il primo trailer dell'opera che ricostruisce la vita della principessa - dal matrimonio con Carlo alla morte - utilizzando solo video di repertorio girati da paparazzi, tv e persone comuni. In questo modo possiamo osservare lady D, e vederla cambiare, come se fossimo a pochi passi da lei Leggi su vanityfair (Di sabato 30 luglio 2022) La HBO ha diffuso il primodell'opera che ricostruisce la vita della principessa - dal matrimonio con Carlo alla morte - utilizzando solo video di repertorio girati da paparazzi, tv e persone comuni. In questo modo possiamo osservare lady D, e vederla cambiare, come se fossimo a pochi passi da lei

francyconlay : 21 anni fa usciva the princess diaries ?? - drvnkonIove : indecisa se guardare film (probabilmente) brutto per attore cinquantenne bono o riguardare The Princess Diaries - catraisabottom : Volevo ascoltare l'album nuovo di King Princess ma qualcuno mi ha messo folklore in tl e ora devo proprio fare play su the 1 - dokonibrain : Sto riguardando ' the princess diary ' e Mia Thermopolis è meglio di me, scoprissi di essere una principessa lo sba… - catjolras : ODDIO MA SU DISNEY+ C'È THE PRINCESS DIARIES -