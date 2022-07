The Golden Calf, l'arte di Ryan Mendoza in mostra a Palermo (Di sabato 30 luglio 2022) Palermo (ITALPRESS) – Un'arte irrequieta, uno sguardo unico sulla realtà contemporanea fatta di falsi idoli e di paradossi da cui emerge con forza il tema del tradimento nei confronti della natura e tra gli esseri umani. C'è questo, e molto altro, nelle opere di Ryan Mendoza, artista americano classe 1971 che propone a Palermo “The Golden Calf”, mostra visitabile dal 31 luglio al 26 settembre a Palazzo Reale a Palermo. Curata dalla Fondazione Federico II col patrocinio del Ministero della Cultura, si tratta di un'esposizione quasi interamente site specific, le cui opere sono state dunque pensate e realizzate ad hoc, con alcuni inserimenti già preesistenti prestati dalla Fondazione Morra Greco. La mostra, un progetto ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022)(ITALPRESS) – Un'irrequieta, uno sguardo unico sulla realtà contemporanea fatta di falsi idoli e di paradossi da cui emerge con forza il tema del tradimento nei confronti della natura e tra gli esseri umani. C'è questo, e molto altro, nelle opere di, artista americano classe 1971 che propone a“The”,visitabile dal 31 luglio al 26 settembre a Palazzo Reale a. Curata dalla Fondazione Federico II col patrocinio del Ministero della Cultura, si tratta di un'esposizione quasi interamente site specific, le cui opere sono state dunque pensate e realizzate ad hoc, con alcuni inserimenti già preesistenti prestati dalla Fondazione Morra Greco. La, un progetto ...

