The Ferragnez | svelato il dettaglio misterioso della loro casa a Milano

Chiara Ferragni e suo marito, il rapper Fedez, sono indubbiamente delle vere e proprie star dei social network. La coppia condivide ogni cosa sui social, dalla loro vita privata a quella dei loro figli. La maggior parte dei loro scatti o delle loro dirette è girato nella splendida casa nel cuore di Milano. La loro dimora ha un dettaglio molto particolare, lo avete mai notato? Chiara Ferregni e Fedez sono la coppia più seguita dai social. Da quando nel 2016 hanno deciso di fare coppia i loro followers sono cresciuti in maniera esponenziale. I due si sono conosciuti nel 2015 ad una cena di Natale con amici in comune ma solo nel 2016 hanno deciso di uscire insieme, poiché erano entrambi impegnati. Nonostante il primo appuntamento fosse ...

