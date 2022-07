Terribile incidente sulla Pontina: finisce con la moto sotto al camion, centauro gravissimo (Di sabato 30 luglio 2022) E’ stato un incidente gravissimo quello avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla Pontina all’altezza di Castel Romano. A scontrarsi sono state un mezzo pesante e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso in condizioni disperate. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza e la strada è stata chiusa. Cosa è successo sulla Pontina venerdì 29 luglio L’incidente si è verificato esattamente al chilometro 22,600 in prossimità dello svincolo di Castel Romano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Eur e il personale Anas. Richiesto, a causa della gravità del sinistro, anche l’intervento dell’eliambulanza come detto. Stando a quanto ricostruito il motociclista, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) E’ stato unquello avvenuto ieri nel tardo pomeriggioall’altezza di Castel Romano. A scontrarsi sono state un mezzo pesante e una. Ad avere la peggio è stato il, soccorso in condizioni disperate. Sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza e la strada è stata chiusa. Cosa è successovenerdì 29 luglio L’si è verificato esattamente al chilometro 22,600 in prossimità dello svincolo di Castel Romano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Eur e il personale Anas. Richiesto, a causa della gravità del sinistro, anche l’intervento dell’eliambulanza come detto. Stando a quanto ricostruito ilciclista, ...

