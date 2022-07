SuperTennisTv : I campioni di doppio di Kitzbuhel sono Sonego e Martinez! ?? La coppia italo-spagnola batte Puetz/Venus per 5-7 6-4… - ZioCorra58 : RT @SuperTennisTv: I campioni di doppio di Kitzbuhel sono Sonego e Martinez! ?? La coppia italo-spagnola batte Puetz/Venus per 5-7 6-4 10-8… - Lizzie_B90 : RT @federtennis: ?? Lorenzo #Sonego e Pedro Martinez conquistano il titolo di doppio del torneo di Kitzbuhel! 5-7 6-4 10-8 Puetz/Venus #t… - apeindiana : RT @federtennis: ?? Lorenzo #Sonego e Pedro Martinez conquistano il titolo di doppio del torneo di Kitzbuhel! 5-7 6-4 10-8 Puetz/Venus #t… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Sonego vince il torneo di doppio a Kitzbuhel -

Il piemontese si è imposto in coppia con lo spagnolo Martinez Portero KITZBUHEL (AUSTRIA) - Lorenzoha vinto il torneo di doppio del "Generali Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro in scena sulla terra rossa di Kitzbuhel. In coppia con lo spagnolo Pedro Martinez Portero, ...ha alzato il primo trofeo di doppio nel circuito maggiore nel 2021 all'ATP disputato alClub Cagliari in coppia con l'amico di sempre Andrea Vavassori, nato a soli sei giorni di ...Sonego ha alzato il primo trofeo di doppio nel circuito maggiore nel 2021 all'ATP disputato al Tennis Club Cagliari in coppia con l'amico di sempre Andrea Vavassori, nato a soli sei giorni di ...Il piemontese si è imposto in coppia con lo spagnolo Martinez Portero KITZBUHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego ha vinto il torneo di ...