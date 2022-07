Tennis: Jasmine Paolini si ferma in semifinale a Varsavia (Di sabato 30 luglio 2022) Azzurra sconfitta dalla francese Garcia che sfiderà la rumena Bogdan per il titolo Varsavia (POLONIA) - Si ferma in semifinale l'avventura di Jasmine Paolini al "BNP Paribas Poland Open". La 26enne di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Azzurra sconfitta dalla francese Garcia che sfiderà la rumena Bogdan per il titolo(POLONIA) - Siinl'avventura dial "BNP Paribas Poland Open". La 26enne di ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #WTA #Varsavia #wta250warsaw Niente da fare per Jasmine #Paolini, travolta in #semifinale 6-… - federtennis : Si ferma in semifinale il percorso di Jasmine #Paolini al #PolandOpen: la francese Garcia vince il match per 6-1 6-… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #WTA #Varsavia #wta250warsaw Inizia male per Jasmine #Paolini, travolta 6-1 dalla #Garcia n… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #WTA #wta250warsaw Tutto pronto a #Varsavia per la #semifinale tra Jasmine #Paolini e… - TennisExplorer : Garcia Caroline (1.62) v Paolini Jasmine (2.60) 11:30, Warsaw WTA, SF, clay -