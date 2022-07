Tennis, Goran Ivanisevic: “Novak Djokovic vuol vincere 30 Slam e giocare per altri cinque anni” (Di sabato 30 luglio 2022) Le ambizioni non mancano. Novak Djokovic è in attesa di capire cosa fare della sua programmazione 2022. La vittoria a Wimbledon ha permesso al campione serbo di toccare quota 21 Slam e portarsi nella speciale graduatoria a -1 dallo spagnolo Rafael Nadal. Il problema per Nole è che, allo stato attuale delle cose, negli Stati Uniti non andrà. Le regole legate al vaccino anti-Covid parlano chiaro e, visto che Djokovic è intenzionato a portare avanti le proprie scelte a riguardo, il balcanico non potrà disputare gli US Open, ultimo Major della stagione. Una situazione che Novak e il suo staff sperano possa sbloccarsi in proprio favore, altrimenti in chiave Slam tutto è improntato al 2023 dove anche la questione degli Australian Open sarebbe da approfondire, considerate ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Le ambizioni non mancano.è in attesa di capire cosa fare della sua programmazione 2022. La vittoria a Wimbledon ha permesso al campione serbo di toccare quota 21e portarsi nella speciale graduatoria a -1 dallo spagnolo Rafael Nadal. Il problema per Nole è che, allo stato attuale delle cose, negli Stati Uniti non andrà. Le regole legate al vaccino anti-Covid parlano chiaro e, visto cheè intenzionato a portare avanti le proprie scelte a riguardo, il balcanico non potrà disputare gli US Open, ultimo Major della stagione. Una situazione chee il suo staff sperano possa sbloccarsi in proprio favore,menti in chiavetutto è improntato al 2023 dove anche la questione degli Australian Open sarebbe da approfondire, considerate ...

