Tennis | Carlos Alcaraz | “Ho gli incubi contro gli italiani | sarà un weekend difficile”

(Di sabato 30 luglio 2022)si appresta ad affrontare Giulio Zeppieri nella semifinale del torneo ATP 250 di Umago. Lo spagnolo partirà con tutti i favori del pronosticoil giovane azzurro, desideroso di firmare il colpaccioil fuoriclasse iberico. L’attuale numero 5 al mondo è reduce dalla sconfitta in finale ad AmburgoLorenzo Musetti e in precedenza aveva perso ancheJannik Sinner (a Wimbledon) e Matteo Berrettini (agli Australian Open).non si è voluto nascondere dietro a un dito e ha confessato la sua paura alla vigilia della semifinale di Umago: “Nonun fine settimana facile. Ho deglicon iti, ma darò il massimo per ...

Coninews : MAGNIFICO LORENZO!!! ??? Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo Lorenzo #Musetti supera in fina… - gippu1 : Abbiamo un campione (un altro)! Dopo 5 finali su 5 vinte (con 10 set vinti su 10), Carlos Alcaraz si arrende a un m… - Tennis_Ita : ATP 250 Umago, Carlos Alcaraz: 'Quando gioco contro i tennisti italiani ho gli incubi' - TennisWorldit : Tracy Austin apprezza molto una dote di Carlos Alcaraz: Alcaraz ha offerto un rendimento davvero sorprendente in qu… - infoitsport : Tennis, Carlos Alcaraz: 'Voglio diventare il numero uno del mondo. Devo crescere nella gestione mentale dei match' -

...17.30) Giulio Zeppieri controAlcaraz, n. 1 del seeding; a seguire (non prima delle 20) il derby tra Jannik Sinner e Franco Agamenone. Gli incontri LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport. ...Ai microfoni di 'TV', Tracy Austin ha speso belle parole per l'iberico. Tracy Austin elogia Alcaraz 'Un piccolo campione comeAlcaraz non sta pensando a difendere il titolo. Adesso è un ...Lo spagnolo affronterà Giulio Zeppieri per un posto nella finale del Plava Laguna Croatia Open Umag, dove potrebbe eventualmente trovare ancora un tennista azzurro ...Carlos Alcaraz ha offerto un rendimento davvero sorprendente in questa prima parte di stagione. Il giovanissimo spagnolo ha conquistato i Masters 1000 di Miami e Madrid nel 2022, oltre ad essersi impo ...