Tendenze acconciature antiage estate 2022 | è in voga lo spiky bun e le treccine di Michelle Hunziker

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 30 luglio 2022) Ledi tendenza in questasono davvero tante. In particolare si può prendere ispirazione dalla bellache ha sfoggiato dellemolto originali. Queste sono perfette per rendere il volto molto più giovanile, quindi sono subito da prendere in considerazione. Poi si può optare anche per lo chignon basso e lobun portato da Dua Lipa. Quindi è arrivato il momento di scoprire tutte le pettinature più di tendenza. Novitàha realizzato delle meravigliose. Quest'ultime sono un mix tra le tradizionali trecce afro e quelle alla francese. Le ...