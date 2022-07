Taxi driver all’italiana Il caos di una categoria

(Di sabato 30 luglio 2022) Guai a te se nel pezzo citi il tassista. Quando quelli come me cominciavano a fare questo mestiere si sentivano ripetere dal capo redattore questo precetto, anzi più che un precetto, un imperativo ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

GualtieroSanta1 : RT @ilfoglio_it: Taxi driver all’italiana. Oltre la giungla dei privilegi e le responsabilità della politica, un accordo con le piattaforme… - giusvero80 : @giangio87 @mike_fusco @robypava @dariopelle3 Sì ma il capello alla Taxi Driver? - davidefent : RT @ilfoglio_it: Taxi driver all’italiana. Oltre la giungla dei privilegi e le responsabilità della politica, un accordo con le piattaforme… - GianCrown : RT @ilfoglio_it: Taxi driver all’italiana. Oltre la giungla dei privilegi e le responsabilità della politica, un accordo con le piattaforme… - ilfoglio_it : Taxi driver all’italiana. Oltre la giungla dei privilegi e le responsabilità della politica, un accordo con le piat… -

Corriere Roma

Si invertono Blanco con Blu Celeste che sale al terzo posto e Rkomi con, il disco più venduto del primo semestre 2022 nonché di tutto il 2021, che scende al quarto. Scambio di cortesie ...Rkomi, il cui albumdopo essere stato in vetta alle vendite nel 2021 e nel primo semestre 2022, ha raggiunto il sesto disco di platino e 1 miliardo di stream totali, attualmente è in ... Il concerto di Rkomi chiude la stagione di Rock in Roma L’autore di «Taxi Driver», l’album più ascoltato e veduto del momento in Italia, giudice alla prossima edizione di X Factor, live il 30 luglio all’Ippodromo delle Capannelle ...Nessuna grande novità nella top ten dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. In testa c'è sempre Lazza, con il suo Sirio, seguito stabilmente da Irama con Il giorno in ...