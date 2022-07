Tav: Fdi, 'ennesimo attacco annunciato, Stato non si faccia umiliare' (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "L'ennesimo attacco No tav era assolutamente prevedibile. Nelle ore scorse avevamo chiesto chiarimenti sulle autorizzazioni e sponsorizzazioni sulle iniziative che si stanno svolgendo in questi giorni. Lo Stato non si faccia umiliare". A dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone. "Dal ministero - proseguono - qualcuno dica quali provvedimenti immediati si pensa di attuare per evitare una escalation di violenza che fa leva su episodi continui di beffa nei confronti dello Stato. La nostra solidarietà va alle forze dell'ordine. La Val Susa non può continuare ad essere teatro di episodi quale quello odierno, l'ennesimo di una lunga lista con la complicità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "L'No tav era assolutamente prevedibile. Nelle ore scorse avevamo chiesto chiarimenti sulle autorizzazioni e sponsorizzazioni sulle iniziative che si stanno svolgendo in questi giorni. Lonon si". A dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone. "Dal ministero - proseguono - qualcuno dica quali provvedimenti immediati si pensa di attuare per evitare una escalation di violenza che fa leva su episodi continui di beffa nei confronti dello. La nostra solidarietà va alle forze dell'ordine. La Val Susa non può continuare ad essere teatro di episodi quale quello odierno, l'di una lunga lista con la complicità di ...

TV7Benevento : Tav: Fdi, 'ennesimo attacco annunciato, Stato non si faccia umiliare' - - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Tav Montaruli – Marrone (FDI) : “Ennesimo attacco annunciato. Stato non si faccia umiliare” - zazoomblog : Tornano i No Tav in Val di Susa più violenti che mai: feriti 5 agenti. FdI: “Chi tace è complice” (video) -… - GabriellaPremo1 : RT @SecolodItalia1: Tornano i No Tav in Val di Susa, più violenti che mai: feriti 5 agenti. FdI: “Chi tace è complice” (video) https://t.co… - vocedelpatriota : Tav Montaruli – Marrone (FDI) : “Ennesimo attacco annunciato. Stato non si faccia umiliare” -