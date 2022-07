Tarchi | nelle campagne elettorali chi evoca fantasmi del passato non ha nulla da dire sul presente

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 luglio 2022) Marcoè un politologo che da decenni studia l’evoluzione del quadro politico in Italia. Con particolare attenzione a ciò che si muove a destra e ai cosiddetti fenomeni populisti. In una intervista a La Verità afferma che questa campagna elettorale ricalca stili e temi già noti. E che l’esito del voto non sarà “sconvolgente”. Chiunque vincerà – dice– dovrà rassicurare in primis Nato, Usa e mercati. E in questo non ci saranno differenze.: convincere gli italiani su temi concreti Gli italiani comunque, avverte, si convinceranno su temi concreti «che toccano il potere d’acquisto, l’inflazione, il carico fiscale, i servizi essenziali, le pensioni, la crescita continua dei flussi migratori, l’insicurezza – che per molti non è una sensazione, ma una realtà». I tentativi di demonizzare l’avversario poi non sono certo un ...