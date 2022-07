TalkInPills | il lavoro è da cercare e comprendere su Instagram

Leggi su ildenaro

(Di sabato 30 luglio 2022) di Francesco Garibaldi È il pilastro numero 1 della nostra Costituzione; occupa e direziona le nostre giornate; ci regala soddisfazioni e gioie, ma genera anche ansie e nervosismi: il, in poche parole, è una cosa seria. Soprattutto in tempi “interessanti” come quelli che viviamo,una nuova occupazione può essere considerato un: la preparazione del cv, la postura fisica e verbale da (man)tenere durante un colloquio, la capacità di saper “raccontare” le proprie competenze rappresentano tasselli fondamentali per uscire vincenti da processi di selezione che possono durare settimane o mesi. Per orientarsi in questo universo in rapida trasformazione, oggi il punto di riferimento (oltre LinkedIn) è, piattaforma che, sulla scia di altre testate come Will, Torcha e Factanza, ha trovato su ...